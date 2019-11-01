İki müjde birden

Ağustostaki kur saldırısının ardından uygulanan politikalarla enflasyonu ve faizleri düşüren, cari fazla veren Türkiye, şimdi de işsizliği azaltmak için harekete geçti. "Türkiye için Değişim Başlıyor" programıyla adım adım Anadolu'yu dolaşacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, projenin ilk durağı olan Malatya'da iş dünyasına iki müjde verdi.

Buna göre, işsizliği azaltmak için kamu bankaları 4 sektörde kredi paketini devreye alıyor. İmalat sanayi, hizmet, konut ve yurtdışı müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere, ilave istihdam sağlamaları koşuluyla 2 yıla kadar ana para ödemesiz, 5 yıl vadeyle kredi kullandırılacak. Kurumsal ticari krediler için de bugünden itibaren faizler şirketlerin reyting oranlarına göre 2 puan inerek yüzde 11-13.5 aralığına çekiliyor. Böylece ticari kredi faizleri Nisan 2014'ten bu yanaki en düşük seviyeyi görecek. Kamu bankaları daha önce yüzde 13-15.5 aralığında kurumsal kredi faizi uyguluyorlardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Malatya'da önemli açıklamalar

5 YIL VADELİ OLACAK

Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Albayrak, ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirterek, "Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz" dedi.



BU ÜLKE TERÖRE BOYUN EĞMEZ

Albayrak, Türkiye'nin, sınırında kurulmak istenilen terör devletinin tepesine çelik yumruğunu indirdiğini, cephede verilen bu tarihi mücadelenin, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde masada gösterilen dik ve kararlı duruşla diplomatik alandaki başarıyla taçlandırıldığını ifade etti. Son günlerde atılan adımları ve siyasi baskıları herkesin gördüğünü söyleyen Albayrak, "Suriye'de terör devletlerini yıkmak için attığımız adımlara karşı tüm dünya birleşmiş gibi. Hayırdır? 8 senedir mülteci meselesinin yükünü, maliyetini çeken, terörle mücadele noktasında can tehlikesi yaşayan Türkiye... Dünyadan kimseden yardım eden, 'geçmiş olsun' diyen yok. 'Terörü temizleyeceğim' dediğimiz zaman ayağa kalkıyorlar. Ayağa kalkmayı bırakın, aya çıksanız bir önemi yok. Bu ülke ve millet haksızlığa, zulme, teröre, korkuya boyun eğmez" diye konuştu.







ENFLASYON % 8'İ GÖREBİLİR

Ekimde TÜFE'de yüzde 8'li seviyelerin görülebileceğini söyleyen Albayrak, "3 yıllık programda Allah'ın izniyle tarihimizde ilk defa enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz" dedi. "Enflasyon patlayacak. ÜFE-TÜFE arası makas çok açıldı" diyenleri hatırlatan Albayrak, "Şükürler olsun kontrol altına alındı. Türkiye olarak biz dünyada gelişmiş ülkeler sınıfında bir üst lige çıkmak istiyorsak, enflasyonda yüzde 5'in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu da açıkladık. Bu 3 yıllık programda, Yeni Ekonomi Programı'nda Allah'ın izniyle tarihimizde ilk defa yüzde 5'in altını göreceğiz. İthalata ve iç tüketime dayalı bir modelden, ihracat ve katma değerli ürün üretimini önceleyen bir modele geçilecek" diye konuştu.



KURLA KORKUTANLAR BİRER MAŞA...

"Dolar 8-10 TL olacak" denilerek milletin korkutulmaya çalışıldığını belirten Albayrak, "Aslında birilerinin maşası olarak, sadece ülkemize karşı yürütülen planın parçası olan bu kişilerin bir dönem itibar gördüğüne şahit olduk. Her gün 'IMF gelecek, IMF'ye gidecekler' diye konuşanlar 'bir bilen' muamelesi gördü. Hepsi kullanıldı ve kendilerinden önceki maşalar gibi bir kenara atılmayı bekliyorlar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek"

SALDIRILARDAN KORKMADIK, TOPYEKÛN MÜCADELEYE GİRDİK

Türkiye'nin 3 ayrı terör örgütüyle cephede mücadele ederken, ekonominin de ülkeye silah gibi doğrultulacağını bildiklerini anlatan Albayrak, "Bir gün bile bu alandaki mücadeleden korkmadık, çekinmedik. Ülkemizin potansiyelini ve bize hangi alanlardan saldırabileceklerini biliyorduk. Ellerindeki silahların, bizim kırılganlıklarımızın, güçlendirmemiz gereken alanların farkındaydık. Topyekûn bir mücadeleye girdik. Ekonomi alanında verdiğimiz mücadelenin yanında bir de algı operasyonlarına, itibar suikastlarına karşı mücadele verdik. Çok kapsamlı, detaylı, terzi işçiliğiyle çalışılmış politikaları devreye aldık. Ekonomimizin doğrudan birkaç kez hedef alındığı itiraf edilmesine rağmen, eşine az rastlanır bir pişkinlikle yalanlara devam ettiler" diye konuştu.



SON ÇEYREKTE BÜYÜME YÜZDE 4 OLUR

Ekonomide dördüncü çeyrekte büyümede yüzde 4'lerin görülebileceğini belirten Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Tüm yılı pozitif büyüme ile kapatıp, 2020 ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme patikasına gireceğiz. TCMB'den de güçlü faiz indirimi kararlarına şahit oluyoruz, faizlerin düşmesi, iktisadi faaliyetleri, piyasaları çok ciddi olumlu etkiliyor." Uluslararası kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının da 'Türkiye şöyle küçülecek, böyle eriyecek' dedidiğini hatırlatan Albayrak, "Eksi 2-3'lere varan küçülme zikrediyorlardı. Hepsi çöp oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler"

EKONOMİDE EZBERLERİ BOZUYORUZ

Malatya'dan sonra Adıyaman'da iş dünyasıyla toplantı yapan Bakan Albayrak, "'Faizler çok düşerse enflasyon patlar' diyorlardı, ne oldu? Var mı hareket? Demek ki, yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz, ezberleri bozuyoruz. Ekonomide ezberleri bozduk. Türkiye'ye inananlar kazandı, gizli ajandaları olanlar kaybetti" değerlendirmesinde bulundu.



EN AZ 5 İŞÇİ ALANA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Bakan Albayrak'ın müjdesini verdiği kredi paketinin detaylarını, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak açıklamayla duyurdu. En az ilave 5 işçi alana, 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli işletme kredisi kullandırılacak. Kredi kullanan şirketler, istihdam artışlarını kredi vadesi boyunca korumak zorunda... İşte detaylar...



İMALAT SANAYİ



KREDİ TUTARI

Tekstil/Konfeksiyon: 100 bin TL'ye kadar

Diğer imalat sanayi: 200 bin TL'ye kadar



GERİ ÖDEME VADESİ

1 yılı ödemesiz, 5 yıl



FAİZ

TÜFE+2 ya da sabit % 12



ŞART

En az 10 kişi çalıştıran, istihdamını en az 5 kişi artıracak şirketler



HİZMET SEKTÖRÜ



KREDİ TUTARI

Turizm: 50 bin TL'ye kadar

Temizlik/güvenlik: 5 bin TL'ye kadar

Çağrı merkezi: 20 bin TL'ye kadar

IT/Yazılım: 100 bin TL'ye kadar



GERİ ÖDEME VADESI

1 yılı ödemesiz, 5 yıl



FAİZ

TÜFE+2 ya da sabit % 12



ŞART

En az 10 kişi çalıştıran, istihdamını en az 5 kişi artıracak şirketler



YURTDIŞI MÜTEAHHİTLER



KREDİ TUTARI

Şirketlere yurtdışında kazandığı ihale tutarının yüzde 5'ine kadar



GERİ ÖDEME VADESİ

Proje vadesiyle uyumlu olacak



ŞART

Projede istihdamın yüzde 75'inden fazlasının Türkiye'den sağlanması koşuluyla verilecek.



İNŞAAT KREDİ TUTARI

Bitmemiş projelerin tamamlanma tutarı kadar



GERİ ÖDEME VADESİ

2 yıla kadar ödemesiz, 5 yıl



FAİZ

TÜFE+3.5 veya sabit % 14



ŞART

İstihdam kaybının önüne geçilecek.