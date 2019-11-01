İstihdam odaklı kredi paketi nedir? Kredi faiz oranlarını nasıl etkileyecek? Hangi bankalar istihdam kredisi verecek?

Ülkemizde faaliyet gösteren üç kamu bankası, ilave istihdam sağlamaya yönelik potansiyeli bulunan firmalara uzun vadeli işletme kredi kullandırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda bankalar tarafından hazırlanan dört farklı bankacılık ürünü hayata geçirildi. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara, hizmet alanlarına göre farklı tutarlarda kullandırılması planlanan istihdam odaklı kredi paketinin müjdesi, Malatya İş Dünyası ile Buluşma programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından verildi.

İSTİHDAM ODAKLI KREDİ PAKETİ NEDİR?

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, istihdam yaratarak işsizlik sorununa çözüm üretebilecek firmalara 5 yıla kadar vadeyle kredi imkanı sağlayacak. Söz konu kredi paketi kapsamında hayata geçirilen dört farklı bankacılık ürünü ile firmaların, anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullanması sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek"

İSTİHDAM ODAKLI İŞLETME KREDİSİ - İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ

Seçilmiş emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 Bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 Bin TL'dir.

İSTİHDAM ODAKLI İŞLETME KREDİSİ - HİZMET SEKTÖRÜ

Seçilmiş emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam başına kredi tutarı 5 Bin TL-100 Bin TL arasında değişecektir.

DEVAM EDEN KONUT İNŞAAT PROJELERİ İSTİHDAM ODAKLI İŞLETME KREDİSİ

Hasılat Paylaşım Yönteminin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabilecektir. Sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacaktır.

İstihdam Odaklı söz konusu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecektir.

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ İSTİHDAM ODAKLI İŞLETME KREDİ

Yurt dışında İnşaat-taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personel istihdamının en az %75'inin Türkiye'den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt eden firmalar, bu kapsamda kredi kullanabileceklerdir. Bu firmalar ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla, nakit kredileri ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan firmalara yurt dışında aldıkları ihalenin %5'ine kadar kullanabileceklerdir.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam