Kredi faiz oranları son durum! Ziraat, İş Bankası, Akbank, Garanti, Vakıfbank, Halkbank, Finansbank güncel kredi faiz oranları

Merkez Bankası tarafından politika faizlerine indirim yapılmasının ardından ekonomi oldukça hareketlenmiş ve bankalar tarafından kredi faiz oranları önemli düşüşler yaşamıştı. İhtiyaçlarını gidermek araba ev gibi isteklerini gerçekleştirmek isteyen kişiler ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi almak için bankaların yaptığı faiz indirimlerini yakından takip etmeye başladı. İşte güncel kredi faiz oranları!

GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Haberimizin devamından Vakıfbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB ve diğer bankaların en güncel ve son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarına ulaşabilirsiniz.