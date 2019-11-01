Laboratuvarda elmas üreten Appsilon’a 1 milyon Euro yatırım

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Appsilon Enterprise girişimi, Hande Enes'in öncülük ettiği turda 1 milyon euro tutarında yeni bir yatırıma imza attı. Laboratuvar ortamında elmas üreten Appsilon Enterprise bu turla birlikte aldığı toplam yatırım miktarını 2.5 milyon euroya çıkardı.Appsilon Enterprise, dünya genelinde laboratuvar ortamında elmas sentezi gerçekleştirebilen sayılı şirketler arasında yer alıyor. 2017 yılında Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incunbation'da kurulan girişim, daha önce aldığı 1,5 milyon euroluk çekirdek yatırımla birlikte toplam yatırım miktarını 2.5 milyon euroya çıkarıyor. Appsilon Enterprise yönecileri yeni yatırımı elmas üretim kapasitelerini artırmak amacıyla kullanacaklarını açıkladı.Türkiye'de laboratuvar ortamında elmas üretebilen tek girişim olma unvanını taşıyan Appsilon Enterprise dünya genelinde de laboratuvar ortamında elmas sentezi gerçekleştirebilen sayılı şirketler arasında yer alıyor. Appsilon Enterprise Seri A yatırımı öncesi aldığı 1 milyon eurouk yatırımla dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer almak üzere emin adımlarla ilerliyor. Bu alandaki sayılı üreticiden birisi olarak Amerika, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İsrail, Hindistan, Hong Kong gibi elmas merkezlerine ihracat yapan girişim, yatırımcılara analiz ve rapor hazırlayan CB Insights'ın hazırladığı raporda lüks ürünlerin üretim şeklini değiştiren girişimler başlığı altında yer alıyor.