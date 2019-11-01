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Türk mühendisler geliştirdi! Kesintisiz şekilde izlenecek

, gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkan sağlayacak proje kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına elektro optik sistemlerin kurulumunu yaptı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.11.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 11:07
Türk mühendisler geliştirdi! Kesintisiz şekilde izlenecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ihtiyacına yönelik HAVELSAN ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum aşamasına geçildi.

İstanbul bölgesinde Ahırkapı, Üsküdar, Kandilli, Kanlıca, Beykoz, Yomburnu, Garipçe ve Rumeli Kavağı'nda bulunan trafik gözetleme istasyonları (TGİ) ile Çanakkale bölgesinde Zincirbozan, Gocukburnu, Kepez, Kumkale ve Poyraztepe TGİ'lerine ürünü Ekinoks kameralar entegre edildi.

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Türk mühendisler geliştirdi! Kesintisiz şekilde izlenecek
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