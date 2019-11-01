TÜRSAB’tan 5 milyar liralık Rota

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Türkıye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ilave 5 milyar liralık iş hacmi yaratacak projesi TÜRSAB Rota'yı açıkladı. 12 bin acentenin turlarını tek çatı altında sunacağı internet portalı Rota, geniş kitlelere ulaşamayan tesis ve turları hedef kitleye tanıtacak. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Kayıtdışını da bitireceğine inandığımız TÜRSAB Rota projesi birkaç yılda turizm sektöründe 5 milyar liranın üzerinde ilave iş hacmi oluşturacak" dedi. Önümüzdeki dönemde 5 dilde de yayın yapacak olan TÜRSAB Rota, tek tuşla Türkiye genelinde binlerce acenteye ulaşmayı sağlayacak. Tüm acentalara açık olan bu sisteme giren acentalar, çok sayıda çeşitlilik sunan tur paketi seçeneklerini bu platform üzerinden yerli müşterilerine sunabilecek.