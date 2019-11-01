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Vakıfbank sesli asistanı 'yi kullanıma sundu

VakıfBank, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı ’yi kullanıma sundu. “Yapay değil yapan zekâ” olarak isimlendirilen ViBi, 300’e yakın bankacılık işlemi için VakıfBank müşterilerine destek sağlayacak.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 17:08
Vakıfbank sesli asistanı ViBi'yi kullanıma sundu

Dijital kolaylaştırır yaklaşımıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler üreten VakıfBank, dijital platformunun yeni yıldızı ViBi'yi düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. VakıfBank'ın dijital dünyadaki sesi ViBi, müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti verecek.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, kendi bankacılık yazılımını kendi kaynakları ile kodlayıp geliştiren, sektöründe öncü bir bankayız. Bu alanda, nitelikli insan kaynağına ve yenilikçi bir vizyona sahibiz" diyen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bugünün ihtiyaçlarına göre 'yarını kodlamak' da bize yeterli gelmiyor. Müşteri beklentilerini ve teknolojinin bizi nereye götürdüğünü sürekli analiz ediyoruz. Blokzincir, açık bankacılık, yapay zekâ, robotik yazılım gibi kavramlar artık Bankacılık uygulamaları içinde çok hızlı bir şekilde konumlanıyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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Vakıfbank sesli asistanı ViBi'yi kullanıma sundu
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