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’ın gözü Boğazlar’ın üzerinde olacak

Giriş Tarihi: 2.11.2019
ASELSAN’ın gözü Boğazlar’ın üzerinde olacak
ASELSAN, gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkân sağlayacak proje kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına elektro optik sistemlerin kurulumunu yaptı. İstanbul bölgesinde Ahırkapı, Üsküdar, Kandilli, Kanlıca, Beykoz, Yomburnu, Garipçe ve Rumeli Kavağı'nda bulunan trafik gözetleme istasyonları (TGİ) ile Çanakkale bölgesinde Zincirbozan, Gocukburnu, Kepez, Kumkale ve Poyraztepe TGİ'lerine ASELSAN ürünü Ekinoks kameralar entegre edildi. Sabit ve hareketli görev yapabilen kameralar, 30X'e kadar optik zum, kızılötesi led ve lazer aydınlatma kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Projede ayrıca ASELSAN'ın Reis Sahil Gözetleme Radarı kullanılıyor.
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ASELSAN’ın gözü Boğazlar’ın üzerinde olacak
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