Asgari ücret ne kadar, kaç TL? 2020 Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. Çalışan veya yeni çalışmaya başlamış vatandaşlar '' Asgari ücret ne kadar?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Peki 2020 Asgari ücret ne kadar? AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2020 ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR?

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ile memur ve emekliler 2020 yılında asgari ücretin net ve brüt olarak ne kadar olduğunu merak ediyor

İşte ayrıntılar…