Büyüme hedefine üretimle ulaşacağız

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Yerli ve milli üretimi destekleyerek stratejik alanlarda dış ticaret açığını aşağı çekmek için mayıs ayında uygulamaya alınan İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi ile reel sektöre destek katlanarak büyüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makine alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece ekimde yüzde 106 artışla 24.5 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, ihracat ve katma değerli ürün üretimiyle yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi'nin başarıyla yoluna devam ettiğine işaret eden Bakan Albayrak, 30 Eylül 2019'da 9.5 milyar TL olan tahsis edilen kredi limitinin, 31 Ekim 2019 itibarıyla yüzde 130 artarak 21.9 milyara ulaştığına dikkat çekti.