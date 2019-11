Diyarbakır Anneleri korku duvarını yıktı! Kış hazırlıkları başladı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 2 ayı aşkın süredir evlat nöbeti tutan acılı annelere, bölge STK temsilcilerinden destek gelmeye devam ediyor. Yeni Akit'in bir haberine göre,hHavaların soğumasıyla Diyarbakır annelerine HDP önünde çadır kuran STK'lar, anneler için kış şartlarına da hazırlık yapıyor.

Diyarbakır'daki anne babaların evlat nöbetleri sürüyor

"EYLEM ÇOK DEĞERLİ"

Diyarbakır annelerine her türlü desteği vereceklerini ifade eden Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Nesip Yıldırım, "Diyarbakır'da HDP önünde oturan ailelerin eylemi, meşru bir eylemdir. Bir annenin çocuğunu istemesi kadar helal bir şey yoktur. O insanlar, evlatlarının bir ölüm aracına dönüşmemesi için, dönüşmüşse bile bunun iptal edilip çocukların tekrar yaşama dönmesini istemeleri çok değerli ve anlamlı bir fiildir. Biz de Mazlumder olarak, Diyarbakır'daki anneleri ziyaret ettik. Destek olduk. Diyarbakırlı anneler, çocuklarının bir ölüm aracı haline dönüşmesini istemiyor. Bizler bu konuda kendilerine her türlü yardımı sağlayacağız Bizler annelerin yanındayız. Sadece anneler değil, çocukları kaçırılmış bütün ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını umut ediyoruz. Yaşam hakkı ihlal edilmemelidir. Annelere bu yapılanı doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.

"DESTEĞİMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Diyarbakır İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de, acılı anneler için kurdukları çadırla birlikte kış şartlarında da yanlarında olacaklarını belirterek, "İlk günden beri olduğu gibi, desteğimiz kararlılıkla sürecek. Diyarbakır anneleri, korku duvarını yıktı. Diğer Kürt analar da cesaretlendi. Başka çocuklar kaçırılmasın diye, bu eylem çok değerli. Biz STK temsilcileri olarak annelerin evlatlarına kavuşması için, diğer çocukların kaçırılmaması için ve de Kürtlerin HDP'ye karşı cesaretlenmesi için üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Havalar soğuyor, aileler nöbetleşerek geliyor. Baba geliyor. O gidince ana geliyor. Annelerin eylemlerini sürdürmesi için, STK'lar olarak gereken neyse yapacağız" ifadelerini kullandı.

"60 GÜNDÜR BURADAYIZ, 60 YIL DA BURADA KALIRIZ"

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin sayısı 55'e ulaşırken, havaların soğuması üzerine STK temsilcileri tarafından eyleme katılan aileler için çadır kuruldu. Annelerden İmmihan Nilifırka, "Çocuğumuzu kaçırdılar, hayatımızı söndürdüler. Gözümüzde yaş kalmadı. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz" derken, Songül Altıntaş da, "60 gündür buradayız, 60 yıl da burada kalırız. Çocuğumuz gelene kadar buradayız" şeklinde kararlılıklarını ifade etti. Öte yandan, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist Ş.G, bulunduğu cezaevinden Diyarbakır annelerine mektupla destek oldu.