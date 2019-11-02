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Fitch, ’nin notunu yükseltti

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Fitch, Türkiye’nin notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti. 7 yıl aradan sonra Türkiye ekonomisi değerlendirmesinde olumlu adım atan Fitch, Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini de yukarı yönlü revize ederek, yüzde 0.3'den yüzde 0.8'e yükseltti. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği, temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu kaydedildi.
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Fitch, Türkiye’nin notunu yükseltti
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