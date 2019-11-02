Sanayiciden Meclis’te asker selamlı mesaj

BUGÜN NELER OLDU

Türk sanayicisi, Barış Pınarı Harekâtı'na 1. TBMM'den asker selamıyla destek ve "ekonomik bağımsızlık" mesajı verdi. Ankara Sanayi Odası bir ilke imza atarak ilk kez meclis toplantısını 1. Meclis'te gerçekleştirdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Ülkemiz her taraftan saldırıya uğruyor. Hiçbir devlet 82 milyon askeri olan bir ülkeyi yenemez. Yeni bir şevkle vatan için çalışmamız gerekiyor. Ekonomik bağımsızlığın üretimle gerçekleşeceğini biliyoruz. Bıkmadan, yorulmadan üretmeye, katma değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi. Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken Özdebir, "Savunma sanayisindeki büyük hamleler ve kendi üretmiş olduğumuz savunma silahlarıyla gelen başarı" diye konuştu.