VakıfBank’tan yeni sesli asistan: ViBi

BUGÜN NELER OLDU

VAKIFBANK, bankacılık işlemlerini sesle yapmayı sağlayan asistanı ViBi'yi kullanıma sundu. Yüzde 100 yerli yazılıma sahip olan ViBi, 300'e yakın bankacılık işlemini yapabilecek. 5 bin soruya yanıt verebilen ViBi ile para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, taksitli ve nakit avans, sanal kart bilgileri ve limit belirleme, kur bilgileri, dönüştürücü ve parite, varlık durumu bilgilerine erişim, piyasa bilgileri öğrenme ve kredi kartı borç bilgileri sorgulama da yapılabiliyor. Vakıfbank yazılım ekibi ve Sestek firmasının altyapısının kullanıldığı ürünün yerli olmasına dikkat çeken Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıfbank Ar-Ge merkezinin de haziranda faaliyetlerine başladığına dikkati çekerek, müşteri ve çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak uygulamaları, etkin bir şekilde bünyelerine kattıklarını ifade etti.