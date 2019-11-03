Başarısızlığından ders çıkaran yatırımcı arıyoruz

GiRiŞiM ekosistemini desteklemek amacıyla ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) 2019 etkinliğinde girişimciler projelerini sergilerken yatırımcılarla tanışma şansı yakaladı. 12 girişim sermayesi fonu yöneticisi Numan Numan'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele DCP Ventures'tan Fırat Özpınar, GrowthCircuit'tan İlknur İlkyaz Gül ve Collective Spark Atıl Erken katıldı. Deneyimli yatırımcılar girişimcilere önemli tavsiyelerde bulundu. "Daha önceki işini batırmış girişimciye yatırım yapmar mısınız?" şeklindeki soruya, tüm yatırımcılar hatasını iyi analiz edip ders aldıysa mutlaka yatırım yapmayı istediklerini söyledi. Collective Spark kurucusu Atıl Erken, "Girişimcinin daha önce iş batırmış olması eğer doğru dersleri çıkardıysa önemli avantaj. Biz böyle girişimciyi tercih ederiz" diye konuştu.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEME

Yatırımcılar ilk görüşmede gizlilik sözleşmesi (NDA) istenmesinin negatif etki yarattığını belirtti. DCP kurucusu Fırat Özpınar "İlk aşamada NDA imzalayan veya iş fikrini anlatmayan girişimcilere yatırım yapmıyoruz. NDA imzalatan girişimci fikre icraatten daha çok önem veriyordur" şeklinde konuştu.