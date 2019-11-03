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Değerli 103 bin konuttan 3 milyar TL gelir hedefi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.11.2019
Değerli 103 bin konuttan 3 milyar TL gelir hedefi
Vergi paketi kapsamında ilk kez yaşama geçirilecek değerli konut vergisi alımına yönelik düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Değerli konut kapsamına 103 bin konutun gireceği belirtildi. Bu vergi ile yaklaşık 3 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan, konut başına alınacak vergi oranı dikkate alındığında öngörülen gelirin 3 milyar lira civarında olduğunu söyledi. Değerli konut vergisine, bütçeye ek gelir olarak bakılmadığını belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz konutların gerçek değerinin belirlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

İŞLEMLER HIZLANACAK
Vergi Denetim Kurulu Başkan Vekili Suat Sarıgül, vergi kaçakçılığının önemli kısmının karmaşık işlemlerle ve örgütler tarafından gerçekleştirildiğini, bunlarla etkin mücadele için bazı mesleki düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Sarıgül, düzenlemeyle vergi iadelerine yönelik işlemlerin hızlandırılacağını ve firmaların finansmana erişiminin sağlanacağını da belirtti.
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Değerli 103 bin konuttan 3 milyar TL gelir hedefi
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