Eximbank faizi % 8.79’a düşürdü

BUGÜN NELER OLDU

MERKEZ Bankası'nın 10 puanlık faiz indiriminin ardından, ticari kredi faizlerinde de başlayan düşüşle finansmana erişimi kolaylaşan reel sektöre bir destek de Eximbank'tan geldi. Ekim ayı ihracat rakamlarını açıklandığı Denizli'de müjdeyi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "KOBİ'lerimize ve yüksek teknoloji ürün ihraç eden firmalarımıza TL bazında uyguladığımız faiz oranı bugün itibariyle 8.79'a düştü" dedi. Ticari kredilerin 28 Haziran'da yüzde 27.31 olan ortalama faizi, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından 25 Ekim itibarıyla yüzde 14.18'e gerilemişti.Ekim ayı ihracat rakamlarını da açıklayan Pekcan, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalarak 16 milyar 336 milyon dolara gerilediğini fakat eylül ayına göre ise 1.1 milyar dolar arttığını ifade etti. 10 aylık ihracat, geçen yıla göre yüzde 2 artarak 148.8 milyar doları geçerken, aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 55.6 azalarak 23.2 milyar dolara indi. Pekcan, "10 ayda dış finansman ihtiyacımız 29 milyar 119 milyon dolar azaldı. Ayrıca 10 ay itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 73.6'dan 86.5 seviyesine çıktı" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat yapan firma sayısının 13 yıldır ilk kez ithalat yapanları geride bırakarak 83 bin 286'ya yükseldiğini dile getirdi.