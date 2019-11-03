Kaçak yapılara Neşter

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti kaçak yapıların önüne geçecek reform niteliğindeki düzenleme için düğmeye bastı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde Meclis'e verilecek yasa teklifiyle artık kaçak yapılara izin verilmeyecek. SATIŞA İZİN YOK

Bütün kaçak yapılar yıkılacak ve eski haline getirilecek. Bundan inşaatı yapan kişi sorumlu olacak. Yıkım için ise belediyeler yetkili kılınacak. Kaçak yapıları belediyeler yıkmaya yanaşmazsa bu işi ilgili bakanlık yapacak ve yıkım masraflarını ilgili belediyeye rücu edecek. Kaçak yapısı olan müteahhitler aynı sitede satışa çıkardığı kaçak olmayan taşınmazların satışını kaçak yaptığı yapıları yıkmadığı sürece yapamayacak. Kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler yasa geriye işlemeyeceği için mevcut yapılar için geçerli olmayacak. Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde de yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade edilmeyecek.

21 BİN KAÇAK VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başlattığı çalışmayla havadan ve karadan kaçak yapılar denetlendi. İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespit edildi. 8 bini sahil kesiminde yer alan bu yapıların 850'si yıkıldı.