Sanal eğlencenin buluşma adresi olmak istiyor

OYUN sektöründeki girişimcilerin ortak vizyonla kurdukları Gamer Arena, hedefini büyük tuttu. Şirket, ilk yılında 100 bin kullanıcıya ve 2.5 milyon lira ciroya ulaşmayı hedefledi. Küresel pazara açılma yolundaki ilk hedef ise Ortadoğu ve Afrika coğrafyası olacak. Yine Avrupa pazarı da hedef ülkeler arasında yer alıyor.

ORTAK VİZYONDA BİRLEŞME

E-spor alanındaki çalışmaları sırasında, sektördeki problemleri fark eden Doruk Gezici ve Kerim Yılmaz, Mayıs 2018'de e-Brawler isimli girişimlerini kurdular. Aynı vizyonda olduğuna inandıkları ve kurucuları arasında Hakan Baş, Bora Koçyiğit, Dorukhan Acar, Orkun Işıtmak ve Mustafa Tatlıcı gibi girişimcilik ve e-spor sektöründe Türkiye'nin önde gelen isimlerinin de içerisinde olduğu Gamer Arena ile tanışmaları sonrasında yollarını birleştirme kararı aldılar. Bu yılın mayıs ayından beri Gamer Arena çatısı altında çalışmalarına devam ediyorlar.

EVDE DEĞİL ARENADA

Gamer Arena rekabetçi bir e-spor platformu. Tohum aşamasında 115 bin dolar yatırım alan girişim, oyuncuların istedikleri yerden turnuva ve düellolara katılarak kendilerini e-spor ekosistemi içerisinde geliştirmelerini, bu gelişimi sağlarken de çeşitli ödüller kazanmalarına olanak sağlıyor. Kullanıcılar online düzenlenen turnuvalara evinden katılıyor. İTÜ Çekirdek programından yetişen girişim, şu anda İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'na devam ediyor. Bu programnda da her hafta Workup ekibi tarafından, tüm hedefler takip ediliyor ve haftalık görüşmeler yapılıyor.