Stadyumdan 5G hız rekoru geldi

Türk Telekom, Huawei ile birlikte canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekoru kırdı. Bu denemeyle Türk Telekom, aynı zamanda 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini (NR Carrier Aggregation) de ticari telefonlar ile dünyada ilk defa deneyen operatör oldu. Deneme sonucunda, içerisinde Türk Telekom 5G uyumlu SIM kartı bulunan, 3GPP Standartları ile uyumlu olan ve ticari olarak kullanılmaya başlanan Huawei Mate 20 X 5G akıllı telefonu ile en yüksek 5G hızına ulaşıldı. Türk Telekom'un gerçekleştirdiği denemede, 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini kullanarak iki farklı 5G taşıyıcısını birleştirdiklerini açıklayan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "İlerleyen yıllarda 5G alanında kullanılacak önemli bir teknoloji olan 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini canlı 5G test şebekemiz üzerinde başarıyla uygulayarak, dünyada eşi benzeri görülmemiş hıza ulaştık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknolojiyle 5G'nin vaat ettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedefi yakalandı" dedi.

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