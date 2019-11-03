Tapu harcındaki haksızlık giderilecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut alım-satımında az tapu harcı ödemek için evin değerinin düşük gösterilmesi döneminin biteceğini söyledi. Kurum, "Konutunu 300 bin liraya satan vatandaşımız, emlak beyan değeri neyse onu göstermeyebiliyor. Adalet olması adına gerçekten satış fiyatı, değer neyse buna ilişkin tapu harcının o değer üzerinden alınmasına ilişkin bir düzenlemedir. Bu sayede ortadaki haksızlığı da gidermiş olacağız" dedi.

GERÇEK DEĞER ZORUNLU

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret eden Kurum, gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılmasının sağlanacağını belirtti. Türkiye'de 20 milyon bina olduğunu, her yıl 1 milyon 200 bin konut satışı gerçekleştiğini, bunun yaklaşık 600 bininin yeni, diğerlerinin ikinci el olduğunu vurgulayan Kurum, "Gayrimenkul firmaları sattığı değerlerin gerçeğini beyan etmek zorundadır. Buna ilişkin birçok firma çalışmaktadır. Değerlemeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de yapılacak, aynı zamanda SPK onaylı ekspertiz firmalarınca da yapılacak. Bir binada birkaç derleme olduktan sonra 3 boyutlu haritalarla o değerlemeleri katına göre genel müdürlüğümüz dağıtacak. Bu bir süreç alacak. 20 milyon binanın değerlemesi kolay değil. SPK lisanslı firmalarca yapılmış değerlemeler var. Onları da dikkate alacağız" dedi.



AKILLI GÖZ SİSTEMİ

BAKAN Kurum, sanal gerçeklik gözlüğü takarak projeyi üç boyutlu inceledi. Kurum, "Türkiye'deki 16 milyon yapıyı üç boyutlu olarak inceledik. Eş yükselti eğrileri, arazisinin yükseltileri, binaların oturum alanları, kat yükseklikleri artık elimizde dijital olarak mevcut. Bu bilgiler sayesinde artık bundan sonraki süreçte 'akıllı göz' diyeceğimiz sistemlerle birlikte kaçak yapılaşmaya ilişkin ciddi bir adım atacağız" dedi.