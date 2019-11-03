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TPAO'nun petrol arama sahalarında genişletme kararları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.11.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 11:39
TPAO'nun petrol arama sahalarında genişletme kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Buna göre, söz konusu alana 969 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

Ayrıca Siirt'in Kurtalan ilçesi, Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi, Kumlupınar köyünde de petrol işletme ruhsat sahasındaki 332 parsel numaralı taşınmazın 13 bin 779 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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TPAO'nun petrol arama sahalarında genişletme kararları
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