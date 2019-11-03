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Türk mühendisler yaptı! Boğazlar ondan sorulacak

HAVELSAN ve , Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.11.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 11:18
Türk mühendisler yaptı! Boğazlar ondan sorulacak

Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul'da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün başlattığı yeni projesiyle İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistemlerin kurulumuna başlandı. Ana yüklenicisinin HAVELSAN olduğu ve tarafından da AR-GE çalışmalarının yapıldığı projede dünyanın en zorlu su yolları olan İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkan sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına yönelik HAVELSAN ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum aşamasına geçildi.

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Türk mühendisler yaptı! Boğazlar ondan sorulacak
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