Yükselen Çelik’in halka arzı 7-8 Kasım’da

VASIFLI çelik sektöründe faaliyet gösteren Yükselen Çelik, sermaye artırımı yoluyla halka arz olacak. Talep toplama işlemi 7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Şirket yüzde 42 sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde 29.58'ini halka arz etmeyi planlıyor. Pay başına halka arz fiyatı 5.40 TL olarak belirlenen Yükselen Çelik'in halka arz sürecine, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık edecek.

Halka arz büyüklüğü 69 milyon TL olacak. Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, vasıflı kalıp çeliğinde yüzde 14'lük payla, pazarın öncü markalarından biri olduklarını söyledi. CEO Barış Göktürk ise, firmanın son 14 yılda dolar bazında 14, TL bazında ise 50 kat büyüdüğünü belirtti.