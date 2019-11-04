Akıllı saatler piyasayı 1’den 10’a çıkaracak

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Giteknoloji trendi dünyada da Türkiye'de de hızlı yükselişini sürdürüyor. Bluetooth kulaklıkların satışındaki artış akıllı saatleri birden en popüler cihazlar haline getirdi. Dünyada giyilebilir cihaz pazarının büyüklüğü 26.3 milyar dolar. Bu cihazların satışı üç yılda ikiye katlandı. 2016'da 325 milyondan, 2019 yılında 711 milyona kadar çıktı. Bu cihazların 2022'de sayısının 1 milyara çıkacağı tahmin ediliyor.Satış gelirlerinin 2022'de 73 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Şu anda giyilebilirde en büyük payı bluetooth kulaklıklar alıyor, ikinci sırada fitnes takipçileri var, akıllı saatler ise üçüncü sırada. Akıllı saatlerin hızlı bir yükseliş yaşaması bekleniyor. Şu anda 91 milyon adet olan akıllı saatlerin sayısının 2023'te 131 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye'de ise akıllı saat satışı geçen yıl 141 bin adede yükseldi. Yaklaşık olarak sektörün büyüklüğü de 30 milyon dolar. 2020'de e-sim teknolojisinin aktif hale gelmesiyle akıllı saat pazarının hızla gelişecek.Aralarında lüks markaların da olduğu büyük saat üreticileri de akıllı saat üretiyor ve iddialı girişler yapmaya başladı. Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, saat sektörünün yeni akıllı saatlerle çok hızlı büyüyeceğini vurgulayarak, "Kısa bir süre içinde saat sektörünün 1'den 10'a katlanacağını göreceğiz. Şimdiden tüketici alışkanlıklarının değişmeye başladığını görüyoruz. Saat takma alışkanlığı olmayan insanlar da akıllı saat kullanmaya başlayacak" dedi.