Annelere 15.600 lira çocuk desteği

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi ile uygulama illerinde yaşayan ve ilk önce kayıt yaptıran 10 bin 250 anne, gerekli şartları taşıması halinde mali destekten yararlanacak. Yararlanma hakkı kazanan annelere 24 ay süresince toplam 15 bin 600 lira destek ödemesi yapılacak. Projeye kayıt olunan ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için de 100 euro verilecek.

SGK, annelere aylık 100 euro (640 lira) mali destek veren projenin neler kazandıracağı, başvuru koşullarına ilişkin bilgilendirme broşürü hazırladı.

Çalışan ve çocuk sahibi olan annelere müjde!

ANNELERE EMEKLİLİK

Sigortalı olmak ve bu projeden yararlanmak altı başlıkta önemli kazanım sağlayacak. Aile bireyleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek. Belli bir yaşa gelindiğinde emekli aylığı bağlanacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma gelindiğinde sürekli iş göremezlik geliri, sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığı bağlanacak.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık hali nedeniyle çalışılmayan sürelerde ödenek alınabilecek. Vefat durumunda eş ve çocuklar ile anne ve babalara aylık bağlanacak.