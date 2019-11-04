Asgari ücret 2020 ne kadar? Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 2020 oranları için geri sayım başladı. On binlerce çalışanın zam oranlarıyla birlikte alacakları AGİ ücretleri de belli olacak. Çalışan çalışmayan milyonlarca vatandaş '' Asgari Ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar olacak? '' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda 8,55'e geriledi. Peki 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 AGİ ücretleri belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2020 ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR?

Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ile memur ve emekliler 2020 yılında asgari ücretin net ve brüt olarak ne kadar olduğunu merak ediyor. Haberimizde agi ve asgari ücrete dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

İşte tüm detaylar…