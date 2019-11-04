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ne kadar, kaç TL? ücret zammı ve ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren ne kadar? sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet memurlarına, eş ve çocuklarından dolayı her ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da ödenmektedir. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Bu bağlamda ‘’ ücret zammı ve ne kadar, kaç TL olacak?’’ sorularına arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 10:07
Asgari ücret ne kadar, kaç TL? 2020 Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. Çalışan veya yeni çalışmaya başlamış vatandaşlar '' ?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren merakla bekleniyor. Peki ücret ne kadar? ne kadar, kaç TL olacak? Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda 8,55'e geriledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2020 ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR?

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ile memur ve emekliler 2020 yılında asgari ücretin net ve brüt olarak ne kadar olduğunu merak ediyor

İşte ayrıntılar…

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Asgari ücret ne kadar, kaç TL? 2020 Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?
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