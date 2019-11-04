Son Dakika | Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları...

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelecek son dakika bilgileri merakla beklenirken, altın fiyatlarında bir azalma söz konusu. Altının ons fiyatı ve gram altın fiyatları düne göre daha düşük. Haftanın ilk iş günü GRAM ALTIN 277.12 TL'den alınırken 277.16 TL'den SATILIYOR. Çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişten sonra vatandaşlar gram altına yönelmiş durumda. Detaylı olarak hazırladığımız haberimizde gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın hakkındaki son fiyatları takip edebilirsiniz.

4 EKİM PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 444,68 TL'den alınırken 454,67 TL'den satılıyor. Düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek aynı zamanda bir numaralı birikim aracıdır.