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| Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 4 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde haftanın ilk iş günü olan 4 Ekim Pazartesi güncel hakkında bilgilerini bulabilirsiniz. Kültür bir toplumu toplum yapan yegane şeylerden biridir. Toplumsal hafıza ve ortak değerler de kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde altın son derece değerli ve önemli olduğundan bir o kadar da merak edilir. Her sabah düzenli olarak aratılan konulardan biri de altın fiyatları konusudur. Gram ve fiyatları hakkındaki detaylar, anlık değişimler haberimizde...

Giriş Tarihi: 4.11.2019 08:14
Son Dakika | Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları...

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelecek bilgileri merakla beklenirken, altın fiyatlarında bir azalma söz konusu. Altının ons fiyatı ve gram düne göre daha düşük. Haftanın ilk iş günü 277.12 TL'den alınırken 277.16 TL'den SATILIYOR. fiyatlarındaki yükselişten sonra vatandaşlar gram altına yönelmiş durumda. Detaylı olarak hazırladığımız haberimizde gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın hakkındaki son fiyatları takip edebilirsiniz.

4 EKİM PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 444,68 TL'den alınırken 454,67 TL'den satılıyor. Düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek aynı zamanda bir numaralı birikim aracıdır.

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Son Dakika | Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları...
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