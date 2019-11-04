Türk fintech’i bölgenin lideri oldu

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Fiteknolojilere en büyük yatırım yapan ülkelerden biri olan Türkiye, uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi. Dünyanın önde gelen finansal kuruluşlarından Citi tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde düzenlenen FinTech Challenge'ın Türkiye'den kazananı Octet Türkiye oldu. Yarışmada, KOBİ'ler ve büyük şirketler için uygulamaya sunduğu ticaret portalı ve garantili ödeme çözümleri ile ipi göğüsleyen Octet Türkiye'nin yanı sıra, Mısır'dan Fawry ve PaySky, İngiltere'den ise Wipro/Tradestream kazananlar oldu. Citi MENAPT Bölge Başkanı Emre Karter, "Bu yarışma, Citi için önemli bir kilometre taşı. Başvuruların kalitesinden ve problemlere karşı önerilen çözümlerden çok etkilendik" dedi. Octet Türkiye Genel Müdürü Dr. Selim Seval ise "Dijitalleşme, bankaların işletmelere daha etkili ve verimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı oluyor ve yeni araçlarla gelişmekte olan ülkelerde finansal kapsayıcılığı artırmada da önemli rol oynuyor" diye konuştu