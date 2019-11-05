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SON DAKİKA: hareketli başladı! Çeyrek ve bugün ne kadar kaç TL? 5 2019

ve iniş-çıkışlar, tüm dünyada yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2019 yılının son çeyreğinde de güvenli bir liman olma özelliğini devam ettiren altın, piyasalarda en çok rağbet gören değerli maden olarak karşımıza çıkıyor. Altın fiyatları araştırması yapanlar, bölgesel FED başkanlarının yarın yapılacak olan farklı etkinliklerdeki açıklamalarına da odaklanırken, altının yukarı yönlü seyri sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 5 2019 tarihi itibariyle Tam, Cumhuriyet, Ata, Çeyrek ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 08:32
SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketli başladı! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar kaç TL? 5 Kasım 2019

Yeni haftada da ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Küresel piyasaların haftanın ilk işlem gününde iyimser bir havaya bürünerek yükselmesinin ardından gözler altın fiyatları ve dövize çevrildi. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının durulması ve anlaşma yönündeki güven dünya genelinde piyasaları olumlu etkilerken, dün Amerika ve Avrupa'da bazı ülke tahvillerinde yaşanan düşüş hem dolar hem de altın fiyatları konusunda soru işaretleri oluşturdu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 5 KASIM 2019
Haberimizden, Tam, Cumhuriyet, Ata, Çeyrek ve fiyatları öğrenebilir ve canlı altın fiyatı takibi yapabilirsiniz. İşte 5 2019 Salı gününe ait son altın fiyatları ve türlerine göre değerleri…

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketli başladı! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar kaç TL? 5 Kasım 2019
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