SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketli başladı! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar kaç TL? 5 Kasım 2019

Yeni haftada da altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Küresel piyasaların haftanın ilk işlem gününde iyimser bir havaya bürünerek yükselmesinin ardından gözler altın fiyatları ve dövize çevrildi. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının durulması ve anlaşma yönündeki güven dünya genelinde piyasaları olumlu etkilerken, dün Amerika ve Avrupa'da bazı ülke tahvillerinde yaşanan düşüş hem dolar hem de altın fiyatları konusunda soru işaretleri oluşturdu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 5 KASIM 2019

Haberimizden, Tam, Cumhuriyet, Ata, Çeyrek ve gram altın fiyatları öğrenebilir ve canlı altın fiyatı takibi yapabilirsiniz. İşte 5 Kasım 2019 Salı gününe ait son altın fiyatları ve türlerine göre değerleri…