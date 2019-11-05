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ne kadar? 2020 Asgari ücret zammı ve , kaç TL?

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü 2020 zam oranlarına çevrildi. Çalışan çalışmayan birçok kesimi yakından ilgilendiren zam oranları için geri sayım sürüyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar ‘’2020 ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt aranmaya başladı. Alınan bu ücretle birçok vatandaşın geçiniyor ve zamlar AGİ’ye etki ediyor. Bilindiği üzere AGİ bekar, evli ve çocuklu vatandaşlara farklı ücretlerde ödeniyor. Peki 2020 asgari ücret zammı 2020 ne kadar? olacak?

Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 09:11
Asgari ücret ne kadar? 2020 Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL?

zammı 2020 oranları için geri sayım başladı. On binlerce çalışanın zam oranlarıyla birlikte alacakları AGİ ücretleri de belli olacak. Çalışan çalışmayan milyonlarca vatandaş '' Asgari Ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar olacak? '' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda 8,55'e geriledi. Peki 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? ücretleri belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2020 ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR?

Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ile memur ve emekliler 2020 yılında asgari ücretin net ve brüt olarak ne kadar olduğunu merak ediyor. Haberimizde agi ve asgari ücrete dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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