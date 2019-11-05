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sevenler dikkat! yerine başka bir şey alıyor olabilirsiniz

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle , balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı balıkçılar, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İki arasındaki farkın, renginden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.11.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 10:24
Balık sevenler dikkat! Palamut yerine başka bir şey alıyor olabilirsiniz

1 Eylül'de başlayan sezonunda sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son 2 yıldır tezgahlarda bol olan palamut, bu sezon balıkçıların ağlarına takılmadı. Balıkçılar, istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlardan da anlaşıldı. Palamut olmaması nedeniyle çipura ve levrek fiyatlarında beklenen indirim etiketlere yansımazken, bu 2 balık, geçen yılın bu dönemlerine göre 2 kat daha pahalı satılıyor. Geçen yıl palamudun bol olması nedeniyle 10 ile 15 TL arasında satılan levrek ve çipura, bu sezon 25- 30 TL'den alıcı buluyor. Palamut sıkıntısını bazı balıkçılar ise fırsata çevirdi ve çok benzeyen tombik balığını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı.

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Balık sevenler dikkat! Palamut yerine başka bir şey alıyor olabilirsiniz
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