BES’te çıkış yapmadan para çekme kolaylığı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Türkiye'nin 2020 yılına güçlü adımlarla gireceğini ortaya koydu. Programın önemli ayaklarından birini milyonlarca çalışanı ilgilendiren, emeklilik gelirinin artırılması için atılacak adımlar oluşturdu.Kamu emeklilik sistemi dışındaki bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süreci ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden yapılandırılacak. Genç kesimde uzun dönemli tasarrufu cezbedecek şekilde bireysel emeklilik sistemindeki mevcut devlet destekleri yaşa göre değişecek. Kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışının önlenmesi için birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Kısmi çekiş ve ilgili nakit ihtiyacını sistemden çıkışa gerek duymadan sağlayacak yöntemler uygulanacak.Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta Birliği'nce yürütülen çalışmayla katılımcının sistemde kalış süresi ve yaşı dikkate alınarak durum analizi, projeksiyon çalışması yapılacak. Katılımcıların kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışını önlemek için de düzenleme yapılacak. Buna göre sağlık, eğitim, evlilik, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.Sosyal tarafların mutabakatıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek.Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi sağlanacak. Meslek esaslı tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesine yönelik uygulama alternatifleri ortaya konulacak.Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 15 yılda yaklaşık 7 milyon katılımcı ve 108 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmasıyla sağlanan büyüme ivmesinin, genç nüfusun bu sürece dahil edilmesiyle daha da artacağını söyledi. Sincek, Türkiye'nin BES yolculuğunda genç nüfus avantajının devreye girmesiyle başarı hikâyesinin yazılmaya başlanacağını belirtti. Türkiye'de gelecek planlama konusunda farkındalığın giderek arttığını vurgulayan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak yaptırdığımız Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nda gördük ki insanlar normal emekliliğin yanına ek bir güvence olarak BES'i koymak istiyor. Erkenden BES ile tanışan ve sistemi algılayan gençler tasarrufa daha fazla heves gösteriyor. Gençler, BES sistemine küçük miktarlarda, minimum tutarlarla girebilirler. Sonra gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını artırabilirler. İlerleyen yaşlarda hayallerini gerçeğe dönüştürebilirler" dedi.