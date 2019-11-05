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'te yeni düzenleme! Devlet katkısı artacak mı? Katkı oranı yaşa göre mi belirlenecek?

Yurt içi tasarruf oranını artırmak amacıyla atılan adımlar çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde düzenleme yapılması planlanıyor. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda açıklanan düzenlemeler, Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Özellikle sistem hakkında yeterli bilgiye sahip olmayıp otomatik olarak katılımcısı olan vatandaşlar, yeni BES düzenlemesinin içeriğini araştırmaya başladı. Düzenlemenin en çok dikkat çeken detayları ise devlet katkısı oranı ile katkı oranını belirleyecek faktörler. İşte yeni BES düzenlemesi ile detaylar…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:34
BES'te yeni düzenleme! Devlet katkısı artacak mı? Katkı oranı yaşa göre mi belirlenecek?

Yeni düzenleme ile birlikte otomatik katılımın, tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanıyor. Bununla birlikte BES katılımcılarına devlet tarafından sağlanan desteğin oranı da katılımcıların yaşlarına göre belirlenecek. Katılımcılar için bir başka müjdeli haber ise yeni düzenleme sonrası sistemden çıkmadan nakit para çekme imkanına sahip olunacak olması. Katılımcılar, eğitim, sağlık, evlilik gibi sebeplerden ötürü sistemden çıkmadan BES'te biriken paralarından nakit para çekebilecek.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından yeni BES düzenlemesine ilişkin maddelere ve BES konusunda alınacak tedbirlere ulaşabilir, konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

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