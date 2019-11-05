BES'te yeni düzenleme! Devlet katkısı artacak mı? Katkı oranı yaşa göre mi belirlenecek?

Yeni düzenleme ile birlikte BES otomatik katılımın, tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanıyor. Bununla birlikte BES katılımcılarına devlet tarafından sağlanan desteğin oranı da katılımcıların yaşlarına göre belirlenecek. Katılımcılar için bir başka müjdeli haber ise yeni düzenleme sonrası sistemden çıkmadan nakit para çekme imkanına sahip olunacak olması. Katılımcılar, eğitim, sağlık, evlilik gibi sebeplerden ötürü sistemden çıkmadan BES'te biriken paralarından nakit para çekebilecek.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından yeni BES düzenlemesine ilişkin maddelere ve BES konusunda alınacak tedbirlere ulaşabilir, konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.