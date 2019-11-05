Buğdaya “kur” kalkanı

BUGÜN NELER OLDU

Vergi paketi kapsamında buğday, arpa başta olmak üzere tahıl ve hububat ürünlerine sıfır gümrüklü ithalat yetkisinin ardından kur artışlarına karşı önemli bir adım daha atıldı. Bu yıl yurt içi piyasalardan aldığı 2.5 milyon ton hububata 4.5 milyar lira ödeme yapan Tarım Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yurt dışı alımları ihale mevzuatından istisna tutulacak. Bu düzenlemeyle tahıl, hububat ürünleri kur artışlarından etkilenmeyecek, hem de spekülatörlerin önü kesilecek. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurdaki hareketlenme nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekerek, "1 lira hesaplı almamız 1 milyon tonda ciddi rakamlara tekabül ediyor. Şimdi daha hızlı hareket edebileceğiz" dedi.Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesi için soğuk depo zincirleri desteklenecek. Et, süt, meyve-sebze ve su ürünleriyle ilgili ürünlerde soğuk hava depo inşası ve ilgili makinelerin teminine destek olunacak. Gıda enflasyonuyla mücadele için yaş meyve ve sebze ile et ve süt ürünlerine yönelik soğuk depo zincirleri ile taşıma araçları modernizasyonuna teşvik verilecek.