Ekim ayında 6 bin 159 aile yuvalarına kavuştu

Türkiye'de 81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut üretimini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ekim ayında inşasını tamamladığı 6 bin 159 konutu hak sahiplerine teslim etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOKİ bir taraftan 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut kapsamında ihalelere çıkarken diğer taraftan da konutların yapım ve teslimine devam ediyor.

Konut üretiminde yatay mimariyi esas alan TOKİ, tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları inşa ediyor.

Bu kapsamda, aralarında Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum ve Konya'nın olduğu 12 ilde inşası tamamlanan 6 bin 159 konut, ekim ayında hak sahiplerine teslim edildi.

TERÖR MAĞDURLARI EVLERİNE KAVUŞTU

Diyarbakır ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yaptırılan konutların hak sahiplerine teslimleri ise hızla devam ediyor.

Diyarbakır'da terör mağduru aileler için Kayapınar ilçesi Üçkuyu ve Çölgüzeli mahallelerinde inşasına başlanan 5 bin 637 konutun yapımı sürüyor. Ekim ayında Çölgüzeli Mahallesi'nde inşası tamamlanan 566 konut hak sahiplerine devredildi.

Ayrıca Yüksekova'da yapım çalışmaları devam eden 3 bin 63 konuttan 768'i ekimde hak sahiplerine verildi.

BAŞKENTTE 686 KONUT TESLİM EDİLDİ

Ankara'da içinde barındırdığı ticari, kültürel, eğitim, sağlık, spor, ibadet yapıları ve tesisleri ile her türlü ihtiyaca cevap veren kentin yeni yaşam alanı Kuzeykent Projesi'nde ekim ayında 3. bölgede yapımı tamamlanan 686 konut da geçen ay sahiplerini buldu.

Türkiye'nin en büyük konut projesi olarak gösterilen Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir Projesi'nde yaşam başladı. 50 bin konutluk projede inşasına başlanan 3 bin konutun yapımı tamamlandı. Geleneksel dokuyu içerisinde barındıran, yatay mimariyi ve mahalle kültürünü esas alan projede 749 konut vatandaşlara teslim edildi. İnşası tamamlanan diğer konutlar ise kasım ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TESLİMLER DEVAM EDİYOR

Afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde yerinde, hızlı ve gönüllülük esasına dayalı kentsel dönüşüm projeleri yürüten TOKİ, sosyal adaleti, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi, kültürel mirası ve doğal çevreyi koruyan bütünleşik bir yaklaşım ile kentsel dönüşüm projeleri yapıyor.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Erzurum Palandöken'de üçüncü etapta inşası tamamlanan 579 konut ekimde sahiplerine verildi.

Ayrıca, Konya'da 334, Niğde'de 531, Adıyaman'da 189, Elazığ'da 363, Gümüşhane'de 530, Tokat'ta 437, Zonguldak'ta 427 konut ekim ayında teslim edildi.