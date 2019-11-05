Kalyon Holding’ten İstanbul merkezli küresel şirket olma yolunda dev hamle

Türkiye'nin vizyon projeleri olarak adlandırılan çok sayıda mega yapıda imzası bulunan Kalyon Holding, İstanbul merkezli küresel bir şirket olma yolunda hamlelerini sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışında yatırımlarını hız kesmeden devam ettiren Kalyon Holding'in bugüne kadar tamamladığı projeler arasında, 1980'li yıllarda yapımını üstlendikleri Ankara tank bakım fabrikaları, İstanbul'un su sorununu çözen Ömerli Çamlıca İsale Hattı, İstanbul Metrobüs projesi, KKTC'ye su temini projesi, Avrupa'nın en büyüğü olan Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve son olarak Türkiye'nin gözbebeği İstanbul Havalimanı yer alıyor.

2020 YILINDA YÜZDE 15 BÜYÜRÜZ

Şirketin yeni dönem planlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımı alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerle birlikte, 2020 yılını yüzde 15'in üzerinde büyümeyle tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Kalyon Holding şirketlerinde şu an istihdam edilenlerin sayısının 16 bin 500'e ulaştığını ifade eden Kalyoncu, "Bu sayı iştirakler ve alt yüklenicilerle birlikte ise 34 bin kişi civarında" diye konuştu.

KALYON'U DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ

Hedeflerini, "Kalyon'u kendi alanında dünyanın en önemli markalarından birine dönüştürmek" diye özetleyen Mehmet Kalyoncu, bu kapsamda yeni dönemde yurtdışı yatırımlarına da ağırlık vereceklerini vurguladı.

"Bu konuda ciddi adımlar atmayı sürdürüyoruz. Hedef coğrafyalarda da ülkemizde geldiğimiz büyüklüğe ulaşmak istiyoruz. Bunun için Kalyon Avrupa ofisimizi ilk olarak Bükreş'te kurduk. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa'daki fırsatları inceliyoruz" diyen Kalyoncu, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın farklı coğrafyalarında önemli ihalelere giriyoruz. Amerika'dan Avrupa'ya ve Ortadoğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada, yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu. Bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye'de tamamladığımız önemli projeler, küresel bazda da önümüzü açıyor, Kalyon markasının güvenilirliğine önemli katkı sağlıyor. Devlet Başkanı, başbakan ve bakan seviyesinde, farklı ülkelerden görüşme davetleri alıyoruz."

GAYRİMENKULDE 2.0 DÖNEMİ BAŞLADI

Öte yandan Kalyon Holding'in yatırım atağı yurt içinde de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen Nevbahar Üsküdar ile markalı konut sektörüne ilk yatırımı yaptıklarını hatırlatan Kalyoncu, "Gayrimenkul sektörü artık 2.0 olarak adlandırılabilecek yeni bir evreye girdi. Eski dönemin anlayışı olan; şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, deneyim ve tasarım sürecine gereken değer verilmeden, 'nasıl olsa satar' diyerek geliştirilen projeler dönemi geride kaldı. Araştırmalar, finansal gücü yüksek, vizyon sahibi, kaliteden ödün vermeyen, insan ile aile hayatına dokunan şirketlerin ve projelerin öne çıktığı bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu anlamda Kalyon Gayrimenkul Yatırım olarak, gayrimenkul sektörünün yeni dinamiklerine yön veren bir şirket olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

EV ALMANIN TAM ZAMANI

Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe inşaat maliyetlerindeki artışların bugüne kadar sineye çekildiğini, fakat bu maliyetlerin önümüzdeki dönemde fiyatlara yansıtılacağını da belirtirken, "Son dönemde inşaat maliyetleri arttı ama gayrimenkul fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Bu maliyet artışının fiyatlara yansımaması kesinlikle sürdürülebilir değil. Fiyatlar eninde sonunda artacak. Tam da bu sebeple özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz" diye de ekliyor.

8 AYDA 41 MİLYON YOLCU TAŞIDIK

İstanbul Havalimanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Kalyoncu, bu projenin Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Böyle bir yatırımın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını açıklayan Kalyoncu, "7 Nisan 2019'daki büyük taşınmadan bugüne kadar geçen 8 ayda, 41 milyonun üzerinde yolcu havalimanımızı kullandı. Bu rakam, Münih Havalimanı'nın geçen bir yılda ağırladığı yolcu sayısına eşdeğer. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı her türlü kriter açısından havacılık endüstrisinde küresel anlamda kendisini kanıtlamış durumda. Böylesine büyük ve stratejik bir projenin Türk şirketleri tarafından, yerli sermaye ile ve Türk yöneticilerin emeğiyle hayata geçmesi bile gururlanmak için yeterli" dedi.

ÜÇÜNCÜ PİST 2020 YAZINDA AÇILIYOR

İstanbul Havalimanı'na ilişkin memnuniyet oranının da çok yüksek seviyelerde olduğunun altını çizen Mehmet Kalyoncu, havayolu şirketlerinin ihtiyaç ve önceliklerini de titizlikle değerlendirdiklerinin altını çizdi.

"Böyle büyük bir havalimanında, havayollarının verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için planladığımız birçok yenilik oldu" diyen Kalyoncu, bu yenilikleri ise şu şekilde özetledi: "Yer altında 14 kilometrelik tünel ağıyla lastikli araçların daha hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet vermelerini sağlarken, aynı zamanda apronu sadece uçakların kullanımına bırakıyoruz. Havalimanı bünyesinde bir de yakıt limanımız var. Bu liman sayesinde dünya üzerindeki tüm rafinerilerden jet yakıtı alabiliyoruz. Bu çözüm, havayolları için en önemli maliyet olan yakıt maliyetini ciddi oranda düşürdü. Yine yakıt hidrant sistemimiz sayesinde, jet yakıtının tankerlerle değil, yer altından hidrant hattıyla uçaklara ikmalini gerçekleştiriyoruz. Bir diğer önemli konu olan taksi süresi ise, bu büyüklükteki havalimanlarının ortalamasında... 2020 yılının yaz aylarında hizmete girecek üçüncü pistle birlikte, taksi süresini de ortalamanın çok altında bir süreye indireceğiz."