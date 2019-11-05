Türk Telekom Abonelikli Bağış Sistemi’ni başlattı

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TÜRK Telekom ve Türk Kızılay, Abonelikli Bağış Sistemi konusunda işbirliğine imza attı. Bu kapsamda Kızılay'a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek, bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek. Türk Kızılay'a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için, kullanıcının yapması gereken sadece 3965 numarasına bir SMS göndermek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Kızılay aracılığıyla yapılan yardımların sürekliliğini ve etkisini artırmayı hedefliyoruz. Böylesi önemli bir Dernek ile manevi değeri bu kadar yüksek bir işbirliği içinde olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı" dedi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, "Türk Telekom yardım kuruluşlarının en önemli sorunlarından olan sürdürülebilir finansman sorununa önemli bir çözüm geliştirdi. Diğer şirketlere de örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.