Yastıkaltından 82.3 ton altın çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastıkaltındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan altına dayalı tahvil ihracında rekor geldi. Bu yıl 82.3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Bireysel yatırımcılara yönelik Ekim 2017 döneminde yaklaşık 2.5 ton, Nisan 2018'de 1.9 ton, geçen yılın eylülekim talep toplama döneminde 2.1 ton altına dayalı senet ihracı yapıldı. İhraç süreci geçen yılın aralık ayında başlayan ve bu yılın şubat ayına kadar devam eden talep toplama dönemi sonunda 1.1 ton altın karşılığı senet ihraçlarıyla devam etti. Kurumsal yatırımcılara ihraçlar şubatta 26.1 ton, haziranda 8 ton, eylülde 20.8 ton, ekimde 15.6 ton ve kasımda 10.3 ton oldu. Bu ayki son ihraçta ilk kez 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe olanlar dışındaki farklı ağırlıkta saflık derecesi bulunan altınlar da kabul edilerek, altın ihraçlarının kapsamı en geniş boyuta taşındı.