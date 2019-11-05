Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak? 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi için hangi araç ne kadar ücret ödeyecek?

Otomobil sahibi olan binlerce vatandaşı ilgilendiren bu konuyla ilgili vatandaşlar tarafından Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2020 yılında artış olup olmayacağı sorusu merak konusu haline geldi. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenen bu ücreti otomobil sahibi olan herkesin ödemesi gerekiyor. Peki, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak? Yeni yılda 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hangi araç ne kadar ücret ödeyecek?

2020 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 861 lira

2020 MTV'si: 1055 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 1499 lira

2020 MTV'si: 1837 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 2647 lira

2020 MTV'si: 3245 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV'si: 4170 lira

2020 MTV'si: 5112 lira

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 600 lira

2020 MTV'si: 735 lira

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 1124 lira

2020 MTV'si: 1377 lira

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 2068 lira

2020 MTV'si: 2534 lira

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV'si: 3211 lira

2020 MTV'si: 3936 lira

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 336 lira

2020 MTV'si: 411 lira

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 652 lira

2020 MTV'si: 799 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 1218 lira

2020 MTV'si: 1493 lira