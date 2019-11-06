10 ülkede emlak ofisi açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, konut satışını artırmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda, 10 farklı ülkede 12 tapu temsilciliği açılacak. Geçtiğimiz yıllarda, gayrimenkul neredeyse alıcı ve satıcının oraya gitmesi gerekiyordu. İşlemler ise tapu müdürlüğü huzurunda gerçekleşiyordu. Hükümet kuracağı temsilciliklerle bu zorunluluğu ortadan kaldıracak. Taşınmaz, alıcı ve satıcı farklı yerlerde olabilecek. Bu doğrultuda konut almak isteyen yabancıların Türkiye'ye gelmesine gerek kalmayacak. Böylece bürokrasi azaltılarak, vatandaşın işlemleri kolaylaşacak.Yurtdışına açılacak olan tapu merkezlerinin pilot uygulaması Berlin'de hayata geçirilmişti. Berlin Başkonsolosluğu'nda kurulan Berlin Tapu ve Kadastro Temsilciliği ile Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancılar tapu işlemlerini yapabiliyor. Alım işlemlerinin yanı sıra intikal, ipotek, trampa, bağış işlemleri ile tapu kaydı, tapu kayıt örneği, kadastro verilerine ilişkin bilgi amaçlı aplikasyon ve harita örneği verilmesi işlemleri de bu temsilcilikte gerçekleştirebiliyor. Temsilcilik açılacak diğer ülkelerde ise orada yaşayan Türk vatandaşları ve taşınmaz edinen yabancıların sayısı dikkate alınacak.Öte yandan, yabancılara bu yılın ilk 9 ayında 32 bin konut satıldı. Yılsonuna kadar 40 bini bulması beklenen satışlardan 35 milyar lira gelir bekleniyor.Tapu ve kadastro temsilciliklerinin Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar ve Türk Cumhuriyetleri'nden 2 ülkede kurulması planlanıyor.