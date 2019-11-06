Dışa bağımlılığımızı azaltmaya devam ediyoruz

BUGÜN NELER OLDU

1958'deİdris Yamantürk tarafından kurulan ve yarım asırdan fazla inşaat, enerji, turizm, madencilik ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Güriş Holding, bünyesindeki Mogan Enerji ile Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma konusunda da önemli bir rol üstlendi.2009'da ilk rüzgâr santralini devreye alan Güriş'in bugün Kırklareli'nde Zeliha RES, Tekirdağ ve Edirne'de Kanije RES, Afyonkarahisar'da Dinar RES ve Kocatepe RES, Muğla'da Fatma RES, Çanakkale'de Seyit Onbaşı RES, Hatay'da Şenköy RES, Belen RES, Atik RES ile toplamda 501 MW'lık kurulu gücü bulunuyor. Şirket, 2020'de tamamlanacak Kocatepe RES ile rüzgâr enerjisinde kurulu gücünü 581 megavata çıkaracak. Firma, yurtdışında da önemli yatırımlar yapıyor. Kosova'nın ilk rüzgâr enerji santralini kuran şirket, Ukrayna'da da yatırım yaptı. Ukrayna'nın Odesa/Ovidiopol bölgesinde 30 megavat gücündeki OVID RES'in yatırımı tamamlandı. Böylece, şirketin yurtdışındaki kurulu gücü 62.4 megavata ulaştı.Mogan Enerji'nin Belarus, Kosova ve Ukrayna' daki RES yatırımları da devam ediyor. Güriş Holding, 100'ü aşkın proje, 30'u aşkın iştirakiyle 5 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Tünellerden termik santrallere, raylı taşıma sistemlerinden barajlara, boru hatlarına, su arıtma tesislerine, limanlara, otoyollara, binalara, doğalgaz ve petrokimya tesislerine kadar inşaat sektörünün hemen her alanında faaliyet gösteriyor.