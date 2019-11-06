Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dünya Bankası: Türkiye zor dönemden çıktı

: zor dönemden çıktı

dün hem büyüme rakamını revize etti hem de 'nin zor bir ekonomik dönemden çıktığını bildirdi. Bankanın raporunda, 2020 ve 2021 yıllarında büyümenin sırasıyla yüzde 3 ve 4 artacağı tahmininde bulunuldu

Giriş Tarihi: 6.11.2019
Dünya Bankası: Türkiye zor dönemden çıktı

Bir yılda yaşanan tüm saldırılara rağmen ekonomi yönetiminin koordinasyonunda alınan önlemlerle başlayan toparlanma uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Dünya Bankası dün hem büyüme rakamını revize etti hem de Türkiye'nin zor bir ekonomik dönemden çıktığını bildirdi.

Ekonomik Güven Endeksi, Ekim'de arttı

Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nda, geçen 12 ayda cari işlemler hesabındaki dengesizliğin daraldığı vurgulanırken, "Bankaların azalan dış borçları ve küresel parasal genişleme dışsal risklerin azaltılmasına yardımcı oldu" ifadesi kullanıldı. Fiyatların yüksek seviyesi ve işsizlik gibi zorluklar devam ettiğini belirten banka, "Toparlanma sürecinin hızı ve sürdürülebilirliği, kısmen belirsizliklerin azaltılmasına ve yatırımcı güveninin yeniden tesisine bağlı olacak" vurgusu yaptı. Bankanın raporunda, 2020 ve 2021 yıllarında büyümenin sırasıyla yüzde 3 ve 4 artacağı tahmininde bulunuldu. Daha önce bu yıl eksi büyüme bekleyen banka, rakamı revize etti.

Konut alım-satımında yeni dönem başlıyor! Yeni değerleme sistemi ile...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Bankası: Türkiye zor dönemden çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN