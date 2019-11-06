İstanbul devleri geride bıraktı

İGA

REFİNANSMAN

BUGÜN NELER OLDU

Birinci yaşını geride bırakan İstanbul Havalimanı, ilk doğum gününü anlamlı bir ödülle kutladı. Dünya havacılık sektörünün prestijli yayınlarından biri olan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi'nin okuyucu oylarıyla belirlenen "Reader's Choice 2019" ödüllerinde güçlü rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, "Airport of the Year- Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bırakarak, ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı, uluslararası havacılık otoritelerin de takdirini topladı. İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler katettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz bu ödül İstanbul Havalimanı'nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. İlerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz."İKİ ayda bir yayımlanan International Airport Review, yolcu deneyimi, hava durumu operasyonları, terminal işlemleri, güvenlik, bilgi teknolojisi, inşaat ve tasarım konularını kapsayan havacılık sektörü için bilgi kaynağı. Derginin dünya çapında 30 bin okuyucusu var.İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı projesine yönelik kullanılan kredilerin refinansmanı için Londra merkezli Dome Group'u yetkilendirdi. Dome Group'un önümüzdeki haftalarda refinansman için sendikasyona çıkması bekleniyor. Refinansman ile proje finansman maliyetini düşürmeyi planlayan İGA, kredinin ne kadarlık tutarının refinanse edileceğine ilişkin bilgi vermedi. İGA Ekim 2015'te, toplam 6 milyar euro olarak hedeflenen havalimanı yatırımının 4.5 milyar euro tutarındaki kısmını karşılamak için finansman kredisi almıştı.