Kalyon küresel şirket oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Yurtdışı yatırım atağına hız veren Kalyon Holding, İstanbul merkezli küresel bir şirket olma yolunda hamlelerini sürdürüyor. İstanbul Havalimanı ile edindiği tecrübeyi, dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya hazırlanan Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, "Bu hedef doğrultusunda ilk Avrupa ofisimizi Bükreş'te kurduk. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa'daki fırsatları inceliyoruz Amerika'dan Ortadoğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada başta yeni havalimanı olmak üzere altyapı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Odağımızda başta Peru, Katar, Arnavutluk ve Hollanda olmak üzere farklı kıtalardan ülkeler var" diye konuştu.Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımı alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerle birlikte, 2020'yi yüzde 15'in üzerinde büyümeyle tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Holding şirketlerinde istihdamın 16 bin 500'e ulaştığını ifade eden Kalyoncu, "Bu sayı, iştirak ve alt yüklenicilerle 34 bin kişi civarında" diye konuştu. Türkiye'de tamamladıkları projelerin küresel arenada da önlerini açtığını söyleyen Kalyoncu, "Farklı ülkelerden en üst seviyede görüşme davetleri alıyoruz. Önemli ihalelere giriyoruz" şeklinde konuştu. Kalyon Holding, yatırım atağına yurtiçinde de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen Nevbahar Üsküdar ile markalı konut sektörüne ilk yatırımı yaptıklarını hatırlatan Kalyoncu, "Son dönemde inşaat maliyetleri arttı ama gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş sınırlı kaldı. Bu maliyet artışının fiyatlara yansımaması sürdürülebilir değil. Fiyatlar eninde sonunda artacak. Özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti" dedi.Çok sayıda mega yapıda imzası bulunan Kalyon Holding'in bugüne kadar tamamladığı projeler arasında, Ankara Tank Bakım Fabrikaları, İstanbul'un su sorununu çözen Ömerli Çamlıca İsale Hattı, İstanbul Metrobüs projesi, KKTC'ye su temini projesi, Avrupa'nın en büyüğü olan Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve son olarak Türkiye'nin gözbebeği İstanbul Havalimanı yer alıyor.HAYATA geçirdikleri İstanbul Havalimanı'na ilişkin memnuniyet oranının da çok yüksek seviyelerde olduğunun altını çizen Mehmet Kalyoncu, havayolu şirketlerinin ihtiyaç ve önceliklerini de titizlikle değerlendirdiklerinin altını çizdi. Kalyoncu, "2020 yılının yaz aylarında hizmete girecek üçüncü pistle birlikte, taksi süresini de ortalamanın çok altında bir süreye indireceğiz" dedi.