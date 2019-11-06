Kredi faiz oranları ne kadar? Yeni bir indirim... İşte Garanti, Ziraat, Akbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar faiz oranları ile ilgili indirim beklentisi taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk 2 politika faizlerinin ardından bankalar harekete geçerek çok önemli indirim kampanyaları düzenlemişti. Uzmanlar önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde yeni bir indirim furyasının başlayabileceğini belirtirken vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalarını sıkılaştırarak kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor.

İşte Ziraat Bankası, TEB, Halkbank, QNB Finansbank, Akbank ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları...

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35 (Özel sektör çalışanlarına özel) 1.25 (Halkbank müşterileri)

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99