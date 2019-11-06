Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal

Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal

() tarafından düzenlenen grev nedeniyle yarın ve Cuma günü Lufthansa’nın 1300 uçuşunun iptal edildiği duyuruldu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.11.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 20:12
Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal

Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO), Perşembe ve Cuma günü Lufthansa'ya tam günlük grev çağrısında bulundu. Alman havayolu şirketi, 2 günlük grev nedeniyle 6 bin uçuştan 1300'ünün yapılamayacağını duyurdu. 180 bin yolcunun grevden etkilenmesi bekleniyor. Grup çatısı altındaki havayolu şirketleri Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Avusturya Havayolları, Air Dolomiti ve Brussels Airlines ise grevden etkilenmeyecek. Lufthansa, bu alternatif havayollarının, grevden etkilenen yolcular için daha büyük uçakları kullanabileceği rotaları incelediğini duyurdu.

Kendi imkanlarıyla başardı! Evde uçak yaptı!

UFO, Lufthansa Havayolları ile devam eden iş anlaşmazlığından dolayı Almanya'daki havalimanlarında Çarşamba günü 2 günlük grev kararı almıştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN