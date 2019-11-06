Yeniden değerleme oranı düşebilir

BUGÜN NELER OLDU

Ekim ayı enflasyon rakamlarından sonra kamuoyunda yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi, harç ve cezaların yüzde 22.58 artacağı gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, yüzde 22.58'lik oranın yasada öngörülen artış oranı olduğunu ancak uygulanacak rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı.2019'da Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki artış, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23.73 yerine, Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 15,9 olarak belirlenmişti.Edinilen bilgilere göre, benzer şekilde ilgili tutarlar da gerekli durumlar, bütçe ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı kararı ile kamuoyuyla paylaşılacak.