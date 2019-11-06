Yerli ve yenilenebilir enerji % 64’e ulaştı

Türkiye hem yerli hem de yenilenebilir enerji alanında son yıllarda ciddi adımlar attı. Yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, 2019'un ilk 10 ayında yüzde 64 oldu. Bu oranın yüzde 46'lık bölümü ise yenilenebilir enerjiden geliyor. Türkiye'nin toplam kurulu gücünün de yüzde 48'i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. Rüzgâr santrallerinin toplam kurulu gücü içindeki payı ise yüzde 8.



TOPLAM YATIRIM 16.3 MİLYAR $

Son beş yılda hayata geçen toplam 16 bin 653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için güneşe 4.8 milyar dolar, rüzgâr santrallerine 4.3 milyar dolar, akarsu ve barajlı hidroelektrik santrallerine yaklaşık 6 milyar dolar, jeotermale 1 milyar dolar, biyokütleye de 430 milyon dolar toplamda 16.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

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EKİPMANIN YÜZDE 85'İ YERLİ ÜRETİMDEN

Bugün itibarıyla lisanslı ve lisanssız toplam 262 rüzgâr santralinin toplam kurulu gücü 7 bin 400 MW'a ulaştı. 2017-2027 dönemi için belirlenen 10 bin MW RES kurulu güç hedefinin 1 bin 500 MW'lık kısmı tamamlandı. YEKA olarak adlandırılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ile rüzgâr ve güneş teknolojilerinde ihtiyaç duyulan ekipmanın da yüzde 85'i yerli üretimle karşılanıyor. Son YEKA ihalesiyle 1 milyar dolarlık bir yatırım çekildi. 2002'de rüzgâr kaynaklı kurulu güç sadece 19 MW düzeyindeyken, 2008 yılında 364 MW'ye ulaştı. Bugün 7 bin 400 MW'lar düzeyinde. 17 yılda rüzgâr kurulu gücü tam 390 kat arttı.



10 YILDA 11 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILACAK

Enerji verimliliğinde Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarmak için 10 yılda enerji verimliliğine yaklaşık 11 milyar dolar yatırım öngörülüyor. 2033 yılına kadar toplam tasarruf miktarı da 30 milyar dolara ulaşmış olacak. Önümüzdeki dönem de 40-50 MW'lık mini YEKA RES ve GES'lerle de yeni kapasite kullanımları tahsis edilecek.